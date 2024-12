Anteprima24.it - Controlli dei Carabinieri nel periodo di Natale: oltre 6mila euro di sanzioni nel Fortore

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni che hanno preceduto ile fino alla festa di Santo Stefano idella compagnia di San Bartolomeo in Galdo sono stati particolarmente impegnati per assicurare la tranquillità dei cittadini del territorio e dei tanti turisti con numerosi servizi di pattuglia estradali, mirati principalmente a prevenire i reati predatori e le truffe ed a garantire la sicurezza lungo le strade della Val, dove non si è fatta attendere la neve, che ha impegnato gli equipaggi anche nel supporto agli utenti della strada.I militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno perlustrato attentamente i centri storici e le zone di campagna, vigilando sull’ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche e concentrando i, anche mediante l’utilizzo dell’etilometro, su 153 persone, 120 veicoli e 21 esercizi pubblici.