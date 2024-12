Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Cesena: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due neopromosse si sfidano per giocarsi la possibilità di entrare nei play-off.si giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono in grande forma tanto da non perdere da quattro giornate, frutto di due vittorie e due pareggi. Otto punti che hanno fatto volare la squasra di Calabro con 24 punti nel gruppo che si giocherà l’accesso ai play-off. Davvero un bel ruolino di marcia dopo un inizio di stagione difficile.I romagnoli sono invece sesti con 25 punti e un andamento contrario rispetto ai prossimi avversari, avendo subito tre sconfitte consecutive. La squadra di Mignani ha anche l’handicap di un fattore esterno piuttosto negativo con soli 5 punti incamerati.