Battocchi si aggiudica l’Emilia Players

Oltre 120 giocatori hanno raggiunto il Golf Le Fonti nel fine settimana scorso che ha preceduto il Natale prendendo parte alle competizioni che erano in calendario. Nello specifico sabato 21 dicembre Filippoha vintoChampionship grazie a un giro in 77 colpi che gli ha fatto vincere la competizione. In prima categoria, invece, Matteo Fabbri (36) ha superato di misura Achille Sassoli de Bianchi, mentre Andrea Orioli (33) ha completato poi il podio della gara. In seconda Mariano Albarella (40) ha avuto la meglio su Massimo Morselli (39) e Manuela Sangiorgi (37). In terza categoria si è vista un avvincente testa a testa con successo finale di Emanuele Scalambra (42), seguito dal giovane Niccolò Rotunno (41) e poi terzo Fabio Bosco (40). Il giorno seguente il 25esimo compleanno del circolo castellano è stato festeggiato con una bella quanto avvincente gara a coppie.