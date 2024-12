Oasport.it - Atletica, il nome nuovo Matteo Sioli: “Giocavo a basket, il 2.25 era nelle mie corde. Ansia da gestire”

Il salto in alto italiano ha probabilmente già scoperto il post Gianmarco Tamberi. Nel 2024, infatti,si è messo in luce come uno dei talenti più cristallini dell’azzurra, conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali Juniores e poi soprattutto firmando il primato nazionale juniores di 2.25 metri qualche settimana fa. Risultati eccellenti per il lombardo, che è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint 2U, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport.Il nativo di Paderno Dugnano (MI) ha parlato proprio di questo record italiano: “L’idea del record italiano è nata a Lima in aeroporto, quando il mio allenatore mi ha detto di provarci. Avevamo come pallino questo 2,25, che era anche già il mio obiettivo stagionale. Lo abbiamo preparato abbastanza e da novembre ci abbiamo lavorato ancora più duramente, saltando in allenamento il mio personale.