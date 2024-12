Sport.quotidiano.net - Roma, mal di trasferta per i giallorossi: nessuna vittoria fuori casa. Ma non sono gli unici

26 dicembre 2024 – Il Natale è un periodo dell'anno dove i bambini vedono i propri desideri realizzarsi sotto forma di regali sotto l'albero. Chissà cosa si è desiderato in seno alla, sotto l'albero di Natale esposto a Trigoria. Anche se non è dato sapere cosa ha portato in dono Babbo Natale ai, non c'è dubbio che i tifosi si augurino qualche punto in più lontano dalle mura amiche. In questo inizio di stagione, i capitolini nonmai riusciti a festeggiare unain, né in campionato, né in Europa e attualmente nelle classifiche di rendimento risultano in una potenziale zona retrocessione, contassero solo i punti raccolti lontano dall'Olimpico. È chiaro dunque che se si vorrà lottare per un posizionamento di prestigio a fine stagione, sarà necessario invertire il trend.