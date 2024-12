Napolipiu.com - Napoli, il Natale degli azzurri: Il Cholito in famiglia, McTominay ricorda Maradona

Leggi su Napolipiu.com

, il: Ilin">Conte concede alla squadra un giorno di pausa per le festività. Sui social le foto dei calciatori: Simeone con i parenti, lo scozzese indossa la storica maglia Buitoni.Ilfesteggia ilcon un giorno di riposo concesso da Antonio Conte. Una breve pausa per stare in, con l’obbligo però di restare in città in vista della ripresaallenamenti prevista già per domani, giorno di Santo Stefano.Diversihanno condiviso sui social i loro momenti di festa. IlSimeone ha pubblicato le foto con la, mentre Pasquale Mazzocchi ha trascorso il suo primoda papà con la nuova arrivata.Particolari i festeggiamenti dei due scozzesi: Scottha scelto di indossare la storica maglia Buitoni deldi, mentre il compagno Billy Gilmour ha optato per il christmas jumper ufficiale del club.