Mister Movie | Ecco perché Cloverfield detiene il record per la miglior campagna Marketing

Nel 2007, un trailerioso catturò l’attenzione del pubblico, dando inizio a una delle campagne divirale più riuscite della storia del cinema.Ladi Cloverfield È il luglio del 2007, e il cinema è gremito di spettatori che aspettano l’inizio della proiezione di Transformers. Improvvisamente, il trailer che inizia non è affatto come gli altri. Invece di un tradizionale spot cinematografico, la pellicola si apre con i loghi tremolanti della Paramount Pictures e della Bad Robot Productions, seguiti da immagini di materiale found footage. Un gruppo di persone grida “sorpresa!” a un uomo visibilmente spaventato, e la telecamera cattura le loro testimonianze di addio a una figura che sta per trasferirsi in un nuovo lavoro.Poi, un boato. Le luci tremolano.