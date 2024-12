Haaland si fa parare il rigore in un pareggio noioso

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-26 16:31:00 Breaking news:Il Manchester City ancora una volta non è riuscito a vincere poiché i campioni della Premier League sono stati trattenuti in casa combattendo contro l’Everton.Erlingha avuto la possibilità di regalare alla squadra di Pep Guardiola la vittoria necessaria, ma il suonel secondo tempo è stato parato dal numero uno dell’Inghilterra Jordan Pickford.Il City ha preso il comando quando Bernardo Silva ha visto un tiro deviare oltre la porta e oltre Pickford.Ma Iliman Ndiaye ha riportato l’Everton al livello con uno splendido tiro in porta con l’esterno dello stivale.Jordan Pickford prima diildi Erling. #MCIEVE pic.twitter.com/RhlDwCgTmZ— Premier League (@premierleague) 26 dicembre 2024Il City ha ricevuto ilnel secondo tempo quando Savinho è stato inciampato da Vitalii Mykolenko, ma il tiro docile diè stato parato bene da Pickford.