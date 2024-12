Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Come far litigare mamma e papà, Giovedi 26 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

26sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,far, una commedia brillante con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Al centro della storia c’è Gabriele, un bambino vivace e pieno di fantasia che, stanco di vedere i suoi genitori vivere in un clima di perfetto amore, escogita mille modi per farli. Tra tentativi goffi e situazioni esilaranti, la sua missione prenderà pieghe inaspettate, mettendo in luce il vero significato dell’amore familiare e dell’unione. Un film per tutta la famiglia, dove il sorriso si mescola con momenti di dolce riflessione. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Oppenheimer, il capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, vincendo ben sette Oscar®.