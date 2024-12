Consigli Fantacalcio 18 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

18. A riempire il vuoto e il meritato riposo tra i giorni che separano un cenone e l’altro ci pensa la Serie A e, ovviamente, il, sempre più amato dagli italiani. La nostra massima serie scenderà in campo nei giorni del 28, 29 e 30 dicembre, e ad aprire le danze saranno Empoli e Genoa alle ore 15:00. Limite ultimo dunque anche perle vostre formazioni al, ma prima, ricordatevi di leggere i nostridi sopravvivenza.18Empoli-GenoaTra le fila dell’Empoli occhi puntati sul sempre più costante Sebastiano Esposito, il suo magic moment può continuare con il Genoa. Promossi anche il portiere Vasquez per il +1 dell’inviolata e Gyasi per un ritorno al +3 che manca da inizio campionato. Nel Genoa per Pinamonti vale lo stesso discorso di Sebastiano Esposito, la punta del Grifone è in forma e va schierata, con Balotelli che scalpita e attende il momento della prima segnatura.