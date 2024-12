AngelusPapa | Lavoriamo per il disarmo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.54 "Basta colonizzare i popoli con le armi!per il, contro la fame, contro le malattie, contro il lavoro minorile". Questo l'accorato appello lanciato da Papa Francesco all' Angelus in Piazza San Pietro. Sul tema del debito dei Paesi poveri, il Pontefice ha detto: "Incoraggio tutti a sostenere la campagna di Caritas Internationalis intitolata 'Trasformare il debito in speranza', per sollevare i Paesi oppressi dai debiti insostenibili". Il Papa ha salutato i "fratelli ebrei" per la loro festa della Hanukkah