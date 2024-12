Altri Natali | il 27 dicembre l’Enrico Valanzuolo Trio in Jazz Ahead

Leggi su Ildenaro.it

Si intitola ‘’ il concerto cheterrà venerdì 27alle ore 20 nella Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino con ingresso gratuito. Curatadal Maggio della Musica, l’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “”.“”, inteso comepiù avanti, è la citazione di un celebre album di MilesDavis del 1957, nato dal lavoro in tandem con Gil Evans. A quella scommessa artistica,eretta su una collaborazione stretta e profonda, si riferisce ilcomposto da Enricoalla tromba e al flicorno, Francesco Fabiani alla chitarra e Aldo Capasso alcontrabbasso. Le musiche proposte in questo concerto sono standard della tradizione, riarrangiati inper l’occasione. Come nella più classica delle tradizioni delladiscografia(gli albumzi di Ella Fitzgerald, di Dave Brubeck, di Frank Sinatra o diOscar Peterson, tra gli) ilproporrà anche alcuni “standard” di Natale in chiave