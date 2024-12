Quotidiano.net - Pil Italia, le previsioni EY: crescita modesta ma dinamismo per fusioni e acquisizioni aziendali

Roma, 25 dicembre 2024 – L'chiuderà il 2024 con unadel PIL dello 0,5% e nel 2025 registrerà un aumento dello 0,8%. Sono le stime “proprietarie” che EY ha presentato nel corso del digital talk “Investire in. Ma come?sul 2025”, con i contributi di Oxford Economics e di rappresentanti del mondo delle imprese, focalizzato sui driver strategici necessari per stimolare laeconomica e accelerare la trasformazione del Paese e delle aziendene nel 2025. “Il 2024 è andato tutto sommato bene, con unamoderata ma un mercato M&A vivace - avvisa Marco Daviddi, Managing Partner Strategy and Transactions di EY in– Per delineare lo scenario del 2025, dobbiamo considerare alcuni fattori chiave. Recentemente, si sono rafforzati trend e fenomeni a livello locale e internazionale che continueranno a influenzare leeconomiche nazionali e i vari settori produttivi nei prossimi mesi e realisticamente negli anni futuri.