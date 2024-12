Pianetamilan.it - Milan, cori razzisti a Maignan? Ecco la decisione del Giudice Sportivo

, di seguito, le decisioni delal termine della 17^ giornata di Serie A, compreso il provvedimento per ia Mikein Verona-. "Il, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili deidi discriminazione razziale, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera". Di seguito le altre sanzioni degne di nota: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - giocatori GUILBERT Frederic George (Lecce): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - dirigenti SOGLIANO Sean (Hellas Verona): per avere al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.