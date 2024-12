Ilveggente.it - Liverpool-Leicester, Premier League: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciottesima giornata die si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili.Non c’erano bisogno di segnale, ma il, con la trasferta sul campo del Tottenham, ne ha mandato uno fortissimo, di quelli che non possono essere ignorati. Un’affermazione netta di una squadra favorita per la vittoria finale dellae non solo per quello che è il momento del Manchester City, ma perché sta dimostrando che, anche se la truppa di Guardiola fosse quella vista negli anni scorsi, non avrebbe comunque rivali.(AnsaFoto) – Ilveggente.itDetto questo, il boxing day di Santo Stefano, è un turno agevole per gli uomini di Arne Slot. Certo, l’ultimo impegno in casa è stato difficile, anche per via di una inferiorità numerica arrivata troppo presto.