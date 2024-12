Inter-news.it - Calhanoglu, incisività devastante: in Inter-Como trova una cifra tonda!

L’ringrazia Hakanper l’ennesimo contributo e si gode i suoi importantissimi numeri. Inil regista turco sblocca un altro traguardo.ANCORA UN CONTRIBUTO – Marcus Thuram non è l’unico a risultare determinante in. C’è chi come lui riesce in ogni sfida a dare il proprio contributo, tanto da arrivare a collezionare numeri devastanti in termini di decisività. Il regista turco, partito titolare in cabina di regia nel match di San Siro, ieri sera è riuscito a rendersi ancora una volta protagonista. Suo, infatti, l’assist che fa alzare in volo più di tutti Carlos Augusto per l’1-0 che al 48? porta in vantaggio l’. Ancora una volta il centrocampista mette in campo tutte le sue qualità balistiche, battendo dalla bandierina un calcio d’angolo praticamente perfetto.