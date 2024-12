Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Chukwueze: cessione vicina? La rivelazione dell’esperto

Leggi su Pianetamilan.it

, il ritorno di Bennacer contro la Roma potrebbe fare cambiare le strategia dei rossoneri per gennaio. Secondo gli ultimi rumors, infatti, ilpotrebbe pensare a un uomo colpo, ma sugli esterni. Tutti questo solo con una. Il Diavolo, infatti, potrebbe pensare a cedere uno tra Samuele Noah Okafor. Nicolò Schira, esperto di, ha postato su X le ultime novità sull'esterno nigeriano, attaccante delche potrebbe salutare dopo una stagione per ora sotto le aspettative. "Samuelpotrebbe andarsene dalcome rivelato due mesi fa. Le sue prestazioni non hanno soddisfatto il club, il che ha aperto le porte alla sua". Dove potrebbe andare? "Alcuni club stranieri (inglesi e sauditi) hanno già chiesto informazioni per l'ala nelle ultime settimane.