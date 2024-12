Dailyshowmagazine.com - “Vacanze di Natale Days”: Torna al Cinema il Cult degli Anni ’90

(Adnkronos) – Anche quest’anno, il cinepanettone si conferma un rito natalizio immancabile per gli italiani. Da sabato 28 dicembre a mercoledì 1° gennaio,no i “di”, un appuntamento speciale che riporta sul grande schermo il classico “di’90”, diretto da Enrico Oldoini e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis.UnNatalizio che Unisce GenerazioniIl cinepanettone è molto più di un generetografico: è una tradizione che celebra l’ironia e i tratti tipici della società italiana. Aurelio De Laurentiis lo definisce così:“I cinepanettoni sono un fenomenourale. Sono come il panettone: non lo mangi ogni giorno, ma anon può mancare.”Quest’anno, il ritorno di “di’90” sarà un’occasione per immergersi nell’atmosfera’90, un decennio che ha segnato una generazione con la suaura pop, la moda e la musica.