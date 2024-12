Secoloditalia.it - Vacanze di Natale ’90 torna in sala: cinepanettone? Rito amato che concia per le feste la critica radical chic

Leggi su Secoloditalia.it

Per la stragrande maggioranza degli italiani non èsenza. Chesarebbero quelle senza ilcult dei nostri concittadini che grazie alla sapienza artigianale, maestria autoriale e scaltrezza imprenditoriale di produttori e registi, hanno trasportato sul grande schermo il racconto di un Paese in continua evoluzione socio-culturale insegnandoci a ridere di noi stessi e imparando ad amare e a fare nostre, filtrate dall’ironia –a tratti dalla comicità irriverente fino al trash, ma questo è un altro discorso – quelle maschere di celluloide in cui riconoscersi in parte e intravedere tra le pieghe di racconto e caratterizzazione dei personaggi, tratti del volto di ciascuno di noi. Vizi privati e pubbliche virtù annesse e connesse.Ildiventa: nelle saledi’90”E poco importa che laper anni abbia bastonato, snobbato, archiviato in fretta, il successo di titoli e autori che oggi, sbattuti fuori dalla porta della letteratura cinefila integralista, rientrano dalla finestra dell’immaginario collettivo.