Seconda Categoria / Villa Strada, sotto l'albero ci sono Sciati, Marinangeli e Morsaline (con il ritorno di Agosto)

Il portiere del 2006, il difensore del 2002 e il centrocampista del 2001, cingolani doc, approdano in squadra. A gennaio torna a giocare anche il bomber ex Cingolana SFdi CINGOLI, 23 dicembre 2024 – Ilsi rinforza con tre giovani calciatori cingolani e ildi un grande veterano. I gialloblù, infatti, hanno perfezionato gli acquisti del portiere Nicola, del difensore Matteoe del centrocampista Yosef. A gennaio, inoltre, riprenderà a giocare l’attaccante Renèdopo una pausa di qualche mese per motivi familiari. Nicola, classe 2006, è un portiere cresciuto nel settore giovanile della Cingolana San Francesco. Ha iniziato questa stagione all‘Avenale calcio a 5., invece, è nato nel 2002 e gioca nel ruolo di difensore centrale.