Prima pagina Corriere dello Sport | Cardinale frecciata all’Inter

Questa è ladel '', in edicola oggi, lunedì 23 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il '' oggi in edicola, in, apre parlando di Monza-Juventus, posticipo domenicale della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Vincono, 1-2, i bianconeri di Thiago Motta all'U-Power Stadium, grazie ai gol di Weston McKennie e Nico González. Nel mezzo, rete brianzola di Samuele Birindelli, figlio dell'ex juventino Alessandro. Dopo 43 giorni e 4 pareggi di fila in campionato, quindi, la Juve ritrova la vittoria e riprende la sua marcia verso la zona Champions. Allo stadio 'Olimpico', nel 'lunch match' di giornata, 'manita' della Roma di Claudio Ranieri al malcapitato Parma.