Interleaving, una strategia didattica rivoluzionaria: cos'è e perchè utilizzarla in ambito educativo

L’è unaemergente che sta rivoluzionando il panorama, offrendo un approccio unico per migliorare l’assimilazione delle conoscenze e stimolare il pensiero critico. Questa metodologia si contrappone agli approcci tradizionali, promuovendo un apprendimento più profondo e trasferibile a contesti complessi. In parallelo, il concetto di Universal Learning Design (ULD) mira a un’educazione inclusiva, in cui ogni studente ha pari opportunità di successo, grazie a strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale e il supporto delle neuroscienze. Queste metodologie, basate su solide ricerche scientifiche, rappresentano un ponte tra teoria e pratica, fornendo agli studenti gli strumenti per affrontare le sfide del XXI secolo con creatività e resilienza.l’? L’prevede l’alternanza nell’insegnamento di argomenti correlati, piuttosto che affrontarli in blocchi sequenziali.