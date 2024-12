Anteprima24.it - FOTO/ Basket, Paperdi JuveCaserta sconfitta a Jesi

Tempo di lettura: 3 minutiSi interrompe ala striscia positiva della2021 che escedal PalaTriccoli con il punteggio finale di 80-69 al termine di un confronto giocato alla pari nei primi 20’ e, poi, comandato dai locali nel punteggio nella seconda parte. I bianconeri hanno certamente pagato l’assenza di Matteo Laganà, costretto a seguire dalla panchina la gara dei suoi compagni per un infortunio che ne ha reso impossibile l’utilizzo.Dopo i tre punti in apertura di Berra, unaattenta in difesa ed ordinata in attacco ha piazzato un parziale di 7-0 con quattro punti di Heinonen e tre di D’Argenzio, riuscendo quasi sempre a comandare nel punteggio per un primo periodo di gioco disputato sul piano dell’equilibrio con divari massimi che hanno raggiunto il +4 per i casertani ed il +2 per i locali.