Colli Aniene crolla un albero | morta una donna di 45 anni

Un grave incidente si è verificato oggi anel parco “Livio Labor”, dove unto improvvisamente travolgendo due donne. Il dramma si è consumato in via Cesare Massini, dove una delle due donne, di 45, ha perso la vita sul colpo. La seconda, una coetanea, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure necessarie.caduto aLa tragedia è avvenuta mentre le due donne erano sedute su una panchina. L’, presumibilmente abbattuto dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la capitale, ha colpito in pieno il punto in cui si trovavano. Fortunatamente, i tre figli della vittima, che si trovavano con lei al parco, sono rimasti illesi e sono stati affidati a un’amica della famiglia.Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, mentre la Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo contro ignoti.