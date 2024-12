Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Musafa: Il Re Leone vince il weekend pre-natalizio

Leggi su Universalmovies.it

Il Boxpre-inha offerto i primi ottimi risultati in vista del sempre ricchissimo periodo festivo.Grazie a film quali: Il Ree Io e Te Dobbiamo Parlare, infatti, il botteghino nazionale pre-ha fatto segnare quota 11,01 milioni di euro, con una maggiorazione dell’84,7% rispetto allo stessodel 2023 (5,96 milioni), quando a svettare c’era Wonka con 1,5 milioni incassati; c’è da dire che nel 2023 il sabato coincideva con la vigilia di Natale, giornata solitamente nulla per gli incassi al cinema (dati Cineguru).A spingere l’incasso in alto, come anticipato, è stato: Il Re. Il nuovo film d’animazione Disney ha raccolto all’esordio un poderoso 4,5 milioni di euro, con una media per sala di poco sotto i 7500 euro. Il confronto con il primo film “Il Re” è assolutamente improponibile visto che è uscito nel 2019 in un periodo dell’anno diverso (agosto), con scuole chiuse e pochi impegni dovuti alla preparazione in vista delle festività natalizie.