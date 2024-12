Quotidiano.net - Arriva "Perrina" la clementina tardiva prodotta da Op Armonia

INVESTIRE IN RICERCA e sviluppo è la chiave del successo anche in agricoltura. A testimoniarlo è l’Organizzazione dei produttori "", che negli ultimi anni ha investito oltre 500 mila euro in ricerca, aumentando il proprio fatturato in maniera significativa e, soprattutto, allungando la stagione produttiva e commerciale, da quattro mesi a otto. Il merito è degli agrumi e delle clementine tardive. "Gli investimenti sugli agrumi danno nuovi frutti: la linea premium ‘Dolce’ punta ai tre milioni di pezzi venduti. A fine anno avremo lae inoltre abbiamo fatto un importante accordo come Opper la produzione di mandarino tardivo Kino", dice l’amministratore delegato dell’Op, Marco Eleuteri (nella foto in alto). Debutta sul mercato, infatti, laitaliana più