Lanazione.it - Aquilotte campionesse d’inverno. Non c’è storia per il Vallescrivia

ASD Spezia Women 81 ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Marche, Bellotti, Polito, Purghel, Piazza, Passalacqua, Danci, Trentini, Romualdi, Vacchino. Entrate: Arzà, Sami, Iacopetti, Curadini. All. Erbetta e Innocenti: Fenu, Cattari, Cino, Cossu, Maffei, Breschi, Sesta, Giovinazzo, Mattiolo, Moro, Tonmassetti. Entrate: Romeo L. Romeo G. Bisio, Traverso. All. Tommasetti Arbitro: Colombani della Spezia Marcatori: 2’, 7’, 14’, 24’, 37’ Vacchino (S), 29’, 65’ Danci (S), 74’ Passalacqua (S), 80’ Mattiello (V) Castelnuovo Magra – Ledell’Asd Spezia Women Juniores festeggiano il titolo dicon 5 vittorie su altrettante partite e con 31 gol all’attivo e solo 4 subiti. Numeri che parlano chiaro per una squadra appena nata, ma che sta già diventando il riferimento del calcio giovanile femminile della provincia.