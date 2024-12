Sport.quotidiano.net - US Livorno-Figline 3-1, vittoria importantissima

, 22 dicembre 2024 –per l’Unione Sportiva1915 che contro ilvince per 3-1. Gli amaranto, nell’ultima gara in casa del 2024, partono fortissimo e trovano la prima rete al 25esimo con Marinari, raddoppiando poco dopo con Rossetti. Nel secondo tempo gli ospiti approfittano di un leggero calo per segnare l’uno a due con Milli, ma a un quarto d’ora dalla fine della gara Calvosa cala il tris definitivo. Mister Paolo Indiani opta per il consueto 3-4-2-1 con Filippo Tani in porta seguito dal braccetto difensivo composto da Duccio Brenna, Giacomo Siniega e Giacomo Risaliti. A centrocampo sugli esterni confermati Jacopo Marinari e Alessandro Calvosa con Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini in mezzo al campo. Sulla trequarti invece ancora avanti con Federico Russo e Vieri Regoli con Simone Rossetti nel ruolo di punta centrale.