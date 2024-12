Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati diciottesima giornata: la Juve Stabia vola, Cesena ko. 1-1 tra Cremonese e Samp

Bologna, 22 dicembre 2024 – Condoria si è chiuso il diciottesimo turno diB, che ha visto diversi cambiamenti in classifica. Se con la vittoria sul Palermo il Sassuolo ha allungato a +6 sul Pisa (uscito sconfitto al Braglia contro il Modena), anche per quanto riguarda il quarto posto ci sono importanti novità. Fino alla scorsa, erano tre le squadre che condividevano la quarta posizione:, tutte a quota 25. Al termine di questo turno, però, la classifica è cambiata sensibilmente: nelladi oggi, infatti, è andato in scena lo scontro diretto proprio tra la formazione di Pagliuca e quella di Mignani, con i gialloblù che hanno trovato la vittoria grazie alla rete di Floriani. Questo risultato, insieme al pareggio tradoria nel posticipo delle 17:15, ha permesso ai gialloblù di balzare al quarto posto in solitaria, a due lunghezze di distanza dalla squadra di Stroppa e a tre da quella di Mignani.