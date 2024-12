Formiche.net - Nuove alleanze e vecchie tensioni nella Siria post-regime

Il 14 dicembre, durante un vertice in Giordania, i diplomatici di Stati Uniti, Unione europea, Lega Araba e Turchia hanno cercato di raggiungere un’intesa sulle priorità fondamentali per il futuro della, concentrandosi sull’inclusione e sulla protezione delle minoranze. Tuttavia, nessun rappresentanteno ha partecipato all’incontro.L’idea è che qualsiasi alternativa porterebbe a frammentazioni interne e conseguenze negative per tutta la regione. Sebbene le potenze esterne continueranno a tentare di influenzare la transizionena, saranno inizialmente relegate a un ruolo di attesa mentre il processo politico sarà guidato principalmente daini, con Hayat Tahrir al-Sham al comando.Altri gruppi tenteranno di ottenere il loro spazio di potere, sperando che Hayat Tahrir al-Sham e fazioni affini attenuino le loro tendenze islamiste in nome del bene collettivo.