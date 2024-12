Game-experience.it - Hi-Fi Rush 2 è già in sviluppo? Tango Gameworks condivide nuovi aggiornamenti

Hi-Fi2 è già in? Il capo di, Colin Mack, ha dichiarato in una nuova intervista che il team sta valutando positivamente l’idea di un sequel, ma nonostante ciò ha precisato che il titolo non è ancora nella fase diavanzato.Lo stesso team di, guidato da John Johanas e Kazuaki Egashira, si dice affezionato a questa IP e desideroso di preservarlo, cercando di coltivare il successo ottenuto nel corso del 2023 su PC ed Xbox Series XS.Nonostante questo però Egashira ha confermato ad IGN USA che il DNA dirimane quello di esplorareorizzonti creativi: “Se Hi-Firimanesse sempre lo stesso, diventerebbe obsoleto. È importante affrontare nuove sfide”.Colin Mack ha invece condiviso le seguenti dichiarazioni:“Il team sta valutando positivamente l’idea di realizzare un sequel ma onestamente non siamo ancora giunti alla fase in cui possiamo essere più specifici e dire al pubblico ‘ecco, è esattamente questo ciò che faremo e che stiamo già facendo'”.