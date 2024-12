Anteprima24.it - Eventi nel Sannio, Matera: “In arrivo nuovi fondi dal Ministero dell’Agricoltura”

Tempo di lettura: 2 minutiAncoraper finanziare lo svolgimento di attività e dianche sul territorio della provincia di Benevento. Con Decreto 670948 dello scorso 19 Dicembre, infatti, ildelle Politiche agricole, alimentari e forestali ha riconosciuto risorse per Architrave Aps Durazzano nella misura di 30.285, per la Pro loco Camposauro 5.895 euro, per il Comune di Foiano Valfortore (1.220 euro), per il Comune di Fragneto Monforte (19.287) e per il Comune di San Marco dei Cavoti (27.591). Quello in questione è solo uno dei tre decreti che nelle ultime settimane sono stati posti in essere dalla medesima fonte ministeriale sempre nell’ottica di finanziare appuntamenti finalizzati alla promozione del territorio: con precedente atto del 13 Novembre 2024, infatti, erano venutiper Arpaia (euro 8.