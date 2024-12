Top-games.it - Dove trovare tutti gli holospray del nuovo easter egg su Apex Legends

ha un altro mistero di fine stagione che richiede attraverso la scansione di Holo-Sprays di decrittografare una password.La stagione 8 diè giunta quasi al termine e abbiamo scoperto unegg davvero interessante.Questoegg prevede la ricerca di Holo-Spray nei dintorni delle due mappe, Olympus e Canyon dei Re, per decrittografare una password per fornire l’accesso al poligono di tiro.Finora, sono stati rilasciati due trailer della stagione 9 dicon entrambi che mostrano alcune delle novità in arrivo nel gioco.In particolare, la nuova leggenda Valkyrie è stata rivelata ed è la figlia del mercenarioPredator e boss di Titanfall 2, Viper.Se vi siete persi l’articolo su Valk, Clicca qui per recuperarlo!Prima di iniziare, ti consiglio di scegliere qualsiasi leggenda che abbia un’alta mobilità, come Octane, per attraversare rapidamente le mappe.