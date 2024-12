Sport.quotidiano.net - Volley serie B: ore 21 a Scanzorosciate (Bergamo). Primato da difendere: l’Hokkaido è pronta

Gli esami non finiscono mai. La Hokkaido ha superato mercoledì quello di maturità, battendo Villadoro e staccando una rivale diretta per la vetta. Era il primo di tre scontri diretti: "Ora vediamo se siamo pronti per quelli di laurea", racconta il tecnico rossoblù Francesco Guarnieri, che fotografa così momento e calendario. Vinto il primo scontro diretto in casa, la Hokkaido si mette in viaggio, in direzione), dove alle 21 affronterà la Zotup, terza a -2 da Bologna e con possibilità di aggancio o sorpasso. Zotup questa sera, Mirandola alla ripresa, dopo la sosta natalizia: dimostratasi grande con Villadoro, la Hokkaido ora gioca per capire se potrà ambire a vetta e lotta playoff, per alzare ulteriormente l’asticella. Era partita per salvarsi, la squadra di Guarnieri, cresciuta giornata dopo giornata e macinando 10 vittorie in 11 partite nonostante sia la seconda più giovane del girone C del campionato diB maschile di pallavolo: nell’ultima ha trovato 22 punti dallo schiacciatore Bernardis, uno dei più migliorati per varietà di colpi e capacità di incidere.