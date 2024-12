.com - Seconda Categoria / La capolista Le Torri Castelplanio corsara sul campo di Corinaldo

Bel 2-2 al San Sebastiano tra Aurora Jesi e Monsano, in gol Italia (doppietta), Bucci e SantoniVALLESINA, 21 dicembre 2024 – Si sono giocate 6 partite su 8 nel Girone C e solo Cupramontana-Arcevia e Trecastelli-Monte Roberto sono rimandate al 4 gennaio.Leha vinto aed allunga in classifica a due turni dal giro di boa. Tre punti importanti conquistati anche dal Rosora Angeli, dal Terre del Lacrima e Chiaravalle. Pari 2-2 tra Aurora Jesi e Monsano, partita che abbiamo seguito.Nel girone D vince in trasferta il Loreto oltre all’importanza dei tre punti del Montoro a Villa Musone.AURORA JESI – Belardinelli, Pieroni, Stronati, Montesi, Ughi, Elisei, Moretti, Laurenzi, Italia, Togni, Porcarelli. All. Campanelli – A disp. Federici, Cerioni, Cecchini, Paradii, Tullio, Capomagi, Paolucci, Carnevalini, MancinelliMONSANO – Balestra, Cucchi, Ceccarelli, Foroni, Piattella, Sassaroli, Bisi, Giacani, Bucci, Ferrante, Molinari.