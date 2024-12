Oasport.it - Quando parte oggi Marta Bassino nel superG di St. Moritz: orario esatto, n. di pettorale, tv

sarà una delle protagoniste più attese in occasione deldi St., valevole per la sesta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Domani, sabato 21 dicembre (ore 10.30), si terrà il primo dei duein programma questo weekend sulla pista svizzera e l’Italia può contare su almeno tre atlete in grado di giocarsi il podio.LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ST.DALLE 10.30LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45è una di queste, soprattutto per come ha sciato nel corso della recente trasferta americana raccogliendo un 7° posto in discesa libera ed un 6° ina Beaver Creek. La 28enne di Borgo San Dalmazzo ha le carte in regola per far saltare il banco e svoltare definitivamente una stagione cominciata a rilento almeno in gigante, nella sua specialità preferita.