Rompipallone.it - Premier League, ennesima sconfitta per Guardiola: il dato è impietoso

Ultimo aggiornamento 21 Dicembre 2024 17:07 di redazioneL’allenatore spagnolo perde ancora con il suo Manchester City, ilfa riflettere e la squadra preoccupa.Una delle big del calcio europeo e mondiale sta attraversando una grossa crisi, un periodo buio che sembra non finire. Stiamo parlando del Manchester City di Pep, che in questa stagione e in particolare negli ultimi due mesi fatica a vincere.I successi stentano ad arrivare sia inche in Champions, con i tifosi che iniziano a preoccuparsi per il futuro della propria squadra. Mistersolo un mese fa ha rinnovato il suo contratto con i Citizens, ma al momento i risultati sono alquanto deludenti e ben al di sotto delle aspettative.Nella giornata di oggi è arrivata l’per il City, che in casa dell’Aston Villa ha perso con il risultato di 2-1.