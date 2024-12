Ilrestodelcarlino.it - La psicoterapeuta Baiocchi: "Analfabetismo psichico e relazioni ormai tossiche"

Sono sempre più frequenti i drammi familiari: l’ambiente domestico che dovrebbe essere il nido protettivo, è sempre più spesso teatro dei più efferati atti di violenza, che non di rado sfociano in atti estremi. L’ultimo a Ripaberarda. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Antonellaesperta in criminologia e drammi familiari. Cosa sta accadendo alla relazione affettiva? Come commenta questo ennesimo fatto di cronaca?"Si tratta, quasi sempre di drammi che maturano all’interno di un disagio inespresso, di uomini e donne del quale non si è riusciti a coglierne i sintomi per tempo". Ossia?"Ciò che colpisce è il fatto che la gran parte di essi vengono consumati da ’apparentemente tranquille persone qualunque’, dal nostro vicino di casa, dall’amico, dal parente. Persone ’normali’, e questo ci sconvolge, frantumando ogni nostra presuntuosa pretesa di ’sentirci al sicuro’".