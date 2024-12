Ilfattoquotidiano.it - Il capo dell’Amministrazione penitenziaria Russo si dimette. La vice Di Domenico verso la successione: sarebbe la prima donna

Cambio al vertice del Dipartimento. L’attualeGiovannisi è dimesso dall’incarico numero uno della gestione carceraria. Al suo posto dovrebbe essere nominata la sua attualedel Dap Lina Di. Lo fanno sapere fonti del ministero della Giustizia secondo le quali però l’avndamento non è ancora ufficiale., sempre secondo quanto si apprende, andrà a svolgere l’incarico di consigliere giuridico in un altro ministero.La gestione diè durata due anni esatti. Il magistrato, infatti, era stato nominato nel dicembre del 2022. Vicino alla corrente conservatrice di Magistratura indipendente, dal 2016 era procuratore aggiunto alla Dna e per alcuni mesi ne è stato il reggente, dopo il pensionamento del predecessore Federico Cafiero De Raho.