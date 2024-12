Ilrestodelcarlino.it - Falsa badante di Vicenza: altre tre morti sospette intorno a Paola Pettinà

, 21 dicembre 2024 –trependono sul caso della presuntakiller di, in carcere per l’omicidio dell’81enne Imelda Stevan. Quest’ultima non sarebbe dunque l’unica persona intossicata dai farmaci somministrati dalla sedicente assistente socio-sanitaria. Il computo dei delitti sarebbe dunque di quattro. Ad essi si aggiungono cinque tentati omicidi, tra cui quello dell’ex compagno e il caso di due anziani coniugi la cui salute sarebbe velocemente precipitata sotto le ‘cure’ di. La sedicenteera solita somministrare alle persone che assisteva massicce quantità di Tavor, Xanax e Lorazepam, in un mix che le portava in uno stato di semi-incoscienza, rivelatosi fatale nel caso di Stevan. Per procurarsi i farmaci, la donna presentava in farmacia fotocopie di ricette, sostenendo di avere l’originale a casa.