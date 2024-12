Sport.quotidiano.net - Eurolega: impresa Virtus Bologna, Barcellona al tappeto

, 20 dicembre 2024 – C’è un dono prezioso sotto l’albero di Natale per laSegafredo che nel diciassettesimo turno di regular season distende sul proprio parquet ilper 86-81 trovando il quarto successo stagionale nella manifestazione e riscattando il passo falso di mercoledì sera contro l’Olympiakos. Privi ancora di Shengelia, gli emiliani trovano in Cordinier il leader col francese che totalizza 24 punti con otto falli incassati, 6 rimbalzi e 7 assist. Una serata da celebrare per la formazione di Ivanovic che ritrova il sorriso. Sul fronte ospite non bastano i 38 punti del duo Jabari Parker – Kevin Punter, quest’ultimo ex di turno. Sono i padroni di casa a prendersi la scena in fase iniziale tentando una prima fuga sul 10-4 a metà della prima frazione approfittando di un avversario reduce dal successo casalingo contro il Fenerbahce.