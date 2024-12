Bergamonews.it - Approvato il progetto esecutivo per i lavori alla scuola secondaria Lotto e alla scuola dell’infanzia S. Tomaso

Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo hailrelativo al 2°diper la riqualificazione dellae dellaS..Con un investimento complessivo di 536.400 euro, isono attualmente in fase di appalto e saranno realizzati simultaneamente, con una durata prevista di 90 giorni., via Tadini 24Ilprevede il completo rifacimento della palestra:– Nuova pavimentazione: il pavimento esistente in PVC sarà rimosso e sostituito con listoni di legno massello, sui quali saranno tracciati i campi da gioco per basket (categoria A1) e pvolo.– Miglioramento dell’acustica: saranno instti pannelli fonoassorbenti per ottimizzare la qualità sonora dell’ambiente.– Sostituzione dei lucernari: per garantire maggiore luminosità e sicurezza.