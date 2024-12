Ilrestodelcarlino.it - All’auditorium c’è ’Galline in Fuga’

TERRE ROVERESCHE DomaniSanta Caterina di Orciano, con inizio alle 18, si terrà la proiezione del film ‘Galline in Fuga 1’. Una pellicola d’animazione che parla di un allevamento di polli in una campagna inglese degli anni ’50 costretti a produrre uova dalla mattina alla sera, pena la loro uccisone. L’evento fa parte della rassegna Filmz! Visioni etiche di nuova generazione’, per riflettere sui temi della salute, del rispetto dell’uomo, dell’ambiente e degli animali, a cura dell’impresa sociale Art. 32 Onlus, del Comune di Terre Roveresche e dell’associazione ‘Vibrisse’ Odv.