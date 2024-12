Videosorveglianza a Cerveteri | in funzione tre nuovi occhi elettronici a Valcanneto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024 – Si sono conclusi i lavori di posizionamento e sono entrate ufficialmente inle tre telecamere diposte agli ingressi principali di, alle quali si aggiunge quella riservata al controllo targhe lungo la Via Doganale. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale diaveva annunciato l’avvio delle attività di installazione ed oggi, si sta procedendo con lo step finale, ovvero all’allaccio del sistema al portale della Polizia Locale.“Le telecamere di video-sorveglianza asono operative, un impegno ben preciso che ci eravamo presi con i cittadini e con i comitati locali – ha dichiarato il Sindaco diElena Gubetti – si tratta di tre telecamere posizionate ai tre punti di accesso ed uscita dalla Frazione di, alle quali si aggiunge una quarta telecamera dedicata al controllo targhe posizionata lungo la Via Doganale, una via ad alto scorrimento e di collegamento non solo tra le Frazioni della nostra città ma anche con i Comuni limitrofi.