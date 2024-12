Bergamonews.it - The voice kids, Interstellar, Il Patriarca o Quarto grado? La tv del 20 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 20, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la finale di “The”, condotto da Antonella Clerici, con Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino in giuria.Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “Il– Seconda stagione”. Nina è sempre contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara. Raoul Morabito e Nemo cercano alleati in Calabria.Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “FarWest”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero,La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.