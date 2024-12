Ilrestodelcarlino.it - Rugby Rovigo, riapre (solo per gli abbonati) la tribuna ovest dello stadio Battaglini

, 20 dicembre 2024. C’è attesa per domenica, quando alloMarioandrà in scena il big match dell’ottava giornata del campionato di serie A Elite, tra la capolista Femi Cz, prima, ed ancora imbattuta, con 32 punti e il Viadana seconda con 29 e reduce dalla prima sconfitta stagionale avvenuta ad opera del Petrarca Padova che li ha battuti in casa per 28-20. E, tra le novità attese, anche la riapertura dellaLanzoni – maper gli– che era stata chiusa a fine ottobre per problemi di staticità.laUna partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 alle 15.30. E in occasione di questa gara, riaprirà parzialmente la“Lanzoni”, chiusa a fine ottobre dall’amministrazione comunale quando, a seguito di indagini rientranti nell’ordinaria manutenzione dell’immobile e in particolare a seguito delle indagini eseguite sullaLanzoni, erano emerse criticità strutturali tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, non consentono l’utilizzo in sicurezza dellada parte dell’utenza e quindi chiudendola.