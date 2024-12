Thesocialpost.it - Milano, istigazione all’odio razziale: 11 giovani presunti neonazisti indagati

Con l’accusa dia delinquere aggravata d, la Procura diha ordinato perquisizioni nei confronti di 11tra i 19 e i 24 anni in diverse città italiane. Gliavrebbero diffuso, tramite Telegram, contenuti di propaganda nazista e fascista, promuovendo la superiorità della razza bianca e incitandocontro ebrei e altre minoranze. I gruppi incriminati, con nomi come “Tricolore del sangue italico” e “Spirito fascista”, sono stati utilizzati per veicolare messaggi estremisti e incitare atti di violenza a sfondo etnico e.Durante le operazioni sono stati sequestrati bandiere naziste, tirapugni e copie del “Mein Kampf” di Hitler. Nelle abitazioni dei sospettati sono state inoltre trovate armi ad aria compressa e da softair, tra cui un fucile e una pistola automatica.