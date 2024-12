Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Pensiamo solo a vincere. Stadio? Contrattiamo, sono ottimista”

Leggi su Pianetamilan.it

Paolo, presidente del, è stato ospite di 'Goal Economy' su Radio Serie A intervistato dal giornalista Marco Bellinazzo. Tra i ricavi del club, ilFuturo, una promessa ai tifosi e il punto sul nuovorossonero. Ecco le sue parole. "Ho l'impressione che in venti anni la Serie A ha perso dei colpi, non ha tenuto il passo del campionato inglese. Venti anni fa il campionato italiano era il punto di riferimento, ora è scesa di livello. Il campionato inglese 2 miliardi e 200 milioni di diritti, non a fatica 200 milioni. Sta qui tutta la differenza". "arrivato alnel 2017 come consigliere. La sostenibilità finanziaria è una non scelta è obbligatoria per. Sennò la UEFA ti penalizza. Attraverso la sostenibilità siamo la società in Serie A che ha investito di più.