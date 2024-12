.com - Enrico Ruggeri annuncia due live di presentazione del nuovo album

due concerti speciali a Roma e Milano per presentare ildi inediti La caverna di Platonedue concerti speciali a Roma e Milano ad aprile 2025 per presentare, insieme ai suoi grandi successi, ildi inediti La caverna di Platone (Sony Music) in uscita il 17 gennaio. L’1 aprile si esibirà ai Magazzini Generali di Milano, il 3 aprile al Largo Venue di Roma. Le prevendite sono disponibili su TicketOne. La caverna di Platone, il cui titolo è ispirato al celebre mito filosofico, è un’opera densa di riflessioni culturali e sociali, che affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile che continua a mutare, pur rimanendo fedele alla sua identità artistica.Un, a distanza di tre anni dal precedente La rivoluzione, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate con una visione musicale in costante evoluzione.