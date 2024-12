Lanazione.it - Empoli-Siena, tra le peggiori ferrovie in Italia: “Disservizi cinque giorni su sette”

Valdelsa, 20 dicembre 2024 – Lasciate ogni speranza o voi che salite. Parafrasando i versi del Sommo Poeta scritti per descrivere la discesa agli inferi, qui li prendiamo a prestito per descrivere la salita su uno dei treni che ogni giorno percorrono la disgraziata tratta, finita nell’ultimo report Pendolaria 2025 di Legambiente come tra led’. Ritardi cronici, stazioni chiuse da anni e treni poco frequenti sono la sfida quotidiana dei pendolari che quotidianamente utilizzano il treno per muoversi da casa verso il posto di lavoro, la scuola, l’Università, i servizi. Acquistano biglietti, abbonamenti, salgono in carrozza e si affidano alla speranza. Treni stracolmi e disagi pendolari: guasto e ritardi sulla lineaIl rischio di ritardi e cancellazioni è sempre dietro l’angolo.